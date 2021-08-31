Посольство Беларуси опровергло подписание договора с Россией об интеграции стран

Посольство Белоруссии в России опровергло распространенные российскими СМИ сообщения о планируемом подписании союзных программ президентами двух стран на встрече 9 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным диппредставительства, СМИ неверно интерпретировали слова посла Владимира Семашко, а на встрече президентов будет обсуждаться развитие белорусско-российских отношений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 9 сентября в Москве. По его словам, по итогам переговоров главы двух стран дадут пресс-конференцию.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос журналистов о том, подпишут ли Путин и Лукашенко во время встречи все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года.