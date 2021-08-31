Директор музея Алар Карис стал президентом Эстонии

Во втором туре голосования в парламенте избрали нового президента Эстонии, им стал директор Эстонского национального музея Алар Карис, который был единственным кандидатом на пост главы государства, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа Эстонии.

Он был единственным кандидатом на пост президента во втором туре, хотя Республиканская избирательная комиссия сообщила, что до начала второго тура депутаты могут выдвинуть и других кандидатов, собрав для этого 21 подпись. Однако они не стали использовать эту возможность.

«Для избрания кандидату было необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 голосов из 101. За избрание Кариса проголосовали 72 депутата. Восемь бюллетеней были не заполнены. Всего проголосовали 80 депутатов», — сообщила пресс-служба.

Для победы в первом туре Алару Карису не хватило пяти голосов.

Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. Поступил на ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. В 1999 году стал профессором Тартуского университета. Позже он был ректором Эстонского университета естественных и Тартуского университета. В 2017 году его избрали директором Эстонского национального музея.