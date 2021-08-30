Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран во время беседы также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.

Кроме того, глава РФ отправил белорусскому президенту поздравительную открытку, в которой отметил, что российская сторона высоко ценит усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Уверен, что Ваш богатый опыт государственного руководителя будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Также российский президент пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.