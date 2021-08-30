В МИД заявили, что Москва активно налаживает отношения с новыми властями Афганистана

Москва активно налаживает отношения с новыми властями Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

«Мы уже налаживаем. В Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане», — сказал Кабулов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москве «придется» налаживать отношения с властью Афганистана. До этого в Кремле рассказали, считают ли легитимным новое правительство Афганистана.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.