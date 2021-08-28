Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкессии

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на пост главы Карачаево-Черкессии, передает пресс-служба республиканского парламента.

В список вошел действующий глава республики Рашид Темрезов.

Также в перечень были включены председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава Карачаево-Черкесии.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный порядок выборов. В частности, на выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования — на дому. Так называемое «пеньковое» голосование на этот раз использоваться не будет.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.