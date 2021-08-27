Кулеба ошибочно заявил об эвакуации россиян с занятой талибами* авиабазы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами (организация запрещена в России) авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов», — рассказал Кулеба.

По его словам, это свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном».

Однако опубликованные ранее в СМИ видео эвакуации говорят об обратном. На кадрах видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая.

Ранее стало известно, что в Чкаловском приземлились самолеты Минобороны России Ил-62 и Ил-76. Позже еще два самолета военного ведомства с эвакуированными из Афганистана людьми на борту сели на этом же аэродроме. В Минобороны заявили об эвакуации более 500 граждан России, Украины и стран-участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил во вторник, 24 августа, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.