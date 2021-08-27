Лукашенко удивился, что в Белоруссии начали выпускать коньяк

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление, когда ему подарили бутылку коньяка, произведенного в Белоруссии.

«Кто бы мог подумать, что Беларусь может производить из винограда коньяк! И говорят, хороший получился», — сказал Лукашенко на встрече с председателем концерна «Белгоспищепром» Анатолием Бубеном, презентовавшем президенту бутылку.

«На юге Белоруссии производят виноград и делают коньяк. Какие молодцы, а, никогда не думал!» — сказал он, обращаясь к журналистам, присутствовавшим на встрече. — Сегодня особый день, мы начали производить белорусский коньяк!»

При этом глава Белоруссии пробовать алкогольный напиток не стал, заявив, что бутылка «пойдет в музей».

Как сообщает БелТА, Бубен заявил, что коньяк, подаренный Лукашенко, сделан из белорусского винограда урожая 2017 года.

Ранее Лукашенко рассказал, что выращивает на своем приусадебном участке арбузы и картофель, чтобы проверить наработки белорусских ученых. При этом на фоне санкций Белоруссия на полгода запретила вывоз зерна, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запрет касается, в частности, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы и других злаковых.