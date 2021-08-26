Россия оказалась в аутсайдерах по росту числа женщин во власти среди стран БРИКС

Россия по уровню роста числа женщин в парламенте оказалась на последнем месте среди стран БРИКС: доля женщин-депутатов с 2010 года выросла лишь на 2%, сообщила «Газете.Ru» председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова, представлявшая РФ на сессии Женского делового альянса БРИКС, прошедшего с 16 по 18 августа.

При этом если брать все страны БРИКС, то всего количество женщин в законодательных органах власти выросло на 20%, добавила она.

«Проведенный анализ портала гендерных данных Всемирного банка показал, что число женщин в парламентах стран БРИКС с 2010 года увеличилось на 20%. Если 10 лет назад в законодательных органах пяти стран в общей сложности было 919 женщин, то, по данным на начало 2021 года, их стало 1103. Больше всего женское представительство усилилось в парламенте Бразилии (рост на 6 процентных пунктов). Далее следуют Индия и Китай (на 3,6 п.п). Затем — ЮАР (на 2,3 п.п.) и Россия (на 2 п.п.)», — отметила Нестерова.

В структуре исполнительной власти Россия также не в лидерах по представленности женщин. «В российском правительстве доля женщин пока менее 10% (3 из 32) — вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и министр культуры Ольга Любимова», — сказала собеседница издания.

Абсолютным лидером по этому показателю среди стран БРИКС стала ЮАР — здесь, говорит Нестерова, женщины занимают ровно половину министерских должностей — 14 из 28.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России сократило список запрещенных для женщин профессий.