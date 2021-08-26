Афганскую девочку, родившуюся во время эвакуации из Кабула, назвали в честь пилота C-17

Девочку, которая родилась 21 августа на борту американского самолета во время эвакуации из Кабула на авиабазу Рамштайн (Германия), назвали Рич (Reach) — такой позывной был у пилота военно-транспортного самолета C-17, на котором прошли роды.

Как сообщает CNN, во время родов самолету пришлось снизиться, чтобы стабилизировать давление в салоне и спасти жизнь матери. После приземления женщину с новорожденным доставили в госпиталь.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на брифинге, где озвучили имя девочки, сказал, что мечтает увидеть, как Рич вырастет и станет пилотом ВВС США.

26 августа Пентагон объявил, что с момента начала эвакуации Афганистан покинули около 88 тыс. человек, но еще тысячи людей пытаются выбраться из страны до завершения запланированного на 31 августа вывода американских войск. «Талибан (движение запрещено в России)» объявил эту дату последним сроком для вывода войск и эвакуации персонала миссий.

США решили покинуть Афганистан в мае 2021 года, поскольку посчитали, что главные задачи военной операции, связанной с атаками 11 сентября 2001 года, были выполнены. После этого боевики движения «Талибан» 15 августа захватили власть в стране, объявив об установлении полного контроля территории Афганистана.