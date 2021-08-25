Источник: украинцы отказались эвакуироваться из Кабула на российских самолетах

Украинцы не садились на рейсы Минобороны России, эвакуировавшие из Кабула граждан нескольких стран. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Информации о вывозе граждан Украины из Афганистана на российских самолетах нет. Украинцы записались, но не пришли», — сказал собеседник издания.



Ранее в Минобороны заявили, что четыре российских военных самолета забрали из Кабула граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.



Два самолета Минобороны РФ уже приземлились на аэродроме Кант в Киргизии, куда доставили граждан этой республики. Также сообщалось о прибытии борта в Таджикистан.



С 15 августа в Кабуле власть контролирует радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России). По поручению президента России Владимира Путина Минобороны организовало вывоз 500 россиян и граждан стран ОДКБ.