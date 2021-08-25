Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих также иностранное подданство, при невозможности от него избавиться. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — отмечается в указе.

В документе указывается, что факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента РФ или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

Указ вступает в силу со дня его подписания 25 августа 2021 года.

Ранее Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Согласно указу, председателем комиссии назначен помощник президента Владимир Мединский.