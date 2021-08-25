В Кремле отреагировали на резкие заявления, прозвучавшие на «Крымской платформе»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к ряду высказываний, прозвучавших в ходе «Крымской платформы» в Киеве. Об этом представитель главы государства сообщил во время брифинга с журналистами.

У Пескова уточнили, как в Кремле воспринимают заявление Турции, что «Крымская платформа» якобы поможет Киеву вернуть российский полуостров.

«Российско-турецкие отношения носят партнерский характер, причем не просто декларативный, которые основаны на прочном фундаменте торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий», — заявил Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, в Кремле считают неприемлемой позицию по Крыму от турецких коллег.

«Мы готовы дальше разъяснять турецким коллегам и другим странам реальное положение дел с этим российским регионом», — обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков подчеркнул, что «Крымская платформа», проводимая в столице Украины, не имеет осязаемого продолжения.

«Соответственно выводы мы для себя делаем. Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога», — заключил он.

Ранее в Крыму ответили пословицей Турции, поддержавшей «Крымскую платформу».