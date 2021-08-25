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Трамп обвинил Байдена в доставке в США террористов из Афганистана

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Carlos Barria/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в вывозе из Афганистана в США под видом беженцев «тысяч террористов». Об этом говорится в заявлении Трампа, которое распространила в своем Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

«Вы можете быть уверены, что талибы (организация запрещена в России), которые сейчас полностью контролируют ситуацию, не позволили самым лучшим и умным людям попасть на эвакуационные рейсы. Мы можем только представить, сколько тысяч террористов было переброшено из Афганистана в другие страны», — говорится в заявлении Трампа.

По словам Трампа, из 26 тыс. человек, которые были эвакуированы из Афганистана американскими военными, только 4 тыс. являются гражданами США.

По его словам, главная причина такого положения вещей — отсутствие проверки тех, кто попадает на борт самолетов. «Сколько террористов Джо Байден привезет в Америку? Мы не знаем!» — возмутился экс-президент США.

Трамп также обвинил Байдена в том, что он отдал приказ выводить военных до того, как были эвакуированы все граждане США.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти страны обзвонили всех граждан США, которые сообщили о желании покинуть Афганистан. По его словам, речь идет об около 4 тыс. человек. При этом источники Bloomberg в Белом доме утверждают, что Байден распорядился подготовиться к приему и расселению 50 тыс. афганцев.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Посольство США в Кабуле призвало американцев, желающих вернуться на родину, не звонить для получения консультаций, а заполонить специальную форму на сайте посольства.

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