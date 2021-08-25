Ющенко шокировала позиция Меркель по вступлению Украины в НАТО

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что остался «шокированным», узнав позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по теме вступления страны в НАТО. Речь о событиях на саммите в 2008 году, сообщил экс-глава государства в интервью телеканалу «Украина 24».

Страны НАТО на саммите, организованном в Бухаресте 13 лет назад, подтвердили, что у Украины и Грузии есть право на вступление в организацию. Однако вопрос со вступлением в альянс отложили на неопределенный срок.

В свою очередь Ющенко расценил тот саммит как нечто «близкое» к измене.

«Думаю, да. Я это слово не буду говорить, но, думаю, что это близко»,— подчеркнул Ющенко.

Как уверен бывший президент, в день саммита было много разочарований. В частности, его «шокировало» то, как формировали свою позицию по соответствующему вопросу немецкая делегация во главе с Меркель и президент Франции Николя Саркози.

«Мы собрались — семь-восемь президентов — и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог», — вспомнил Ющенко.

В результате Ющенко обращал внимание в разговоре с канцлером, что число украинцев, поддерживающих вступление страны в НАТО, за несколько лет существенно возросло.

«Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы», — заключил он.

Виктор Ющенко был президентом Украины с 2005 по 2010 год.

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