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Палестинцы обвинили Израиль в убийстве подростка

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Raneen Sawafta/Reuters

Во время спецоперации в лагере беженцев Балата на западном берегу Иордана был убит 15-летний подросток, пишет «Аль-Джазира». Минздрав Палестины объявил, что Имад Халед Салех Хашаш скончался от огнестрельного ранения в голову.

Израильская армия заявила, что во время задержания некоего подозреваемого по солдатам начали стрелять, и они вынуждены были открыть ответный огонь. «Во время операции по солдатам стреляли боевыми патронами с крыш. Военнослужащие ответили огнем по источникам стрельбы», — говорится в сообщении израильских военных.

Позже Израиль уточнил, что во время рейда в лагере беженцев его жители начали забрасывать солдат бетонными блоками, среди участников акции был убитый подросток.

«Во время беспорядков несколько солдат заметили подозреваемого на крыше, он держал в руках большой предмет, который пытался бросить в [израильского] солдата, стоявшего под зданием. Один из солдат открыл огонь, чтобы предотвратить нападение», — говорится в заявлении израильской армии.

Группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, выразила соболезнование в связи с гибелью Хашаша и похвалила палестинцев из лагеря Балата за нападение на израильских солдат во время рейда.

Обострение отношений между Израилем и «Хамас» началось в мае 2021 года после того, как Израиль стал выселять арабов из квартала Шейх-Джаррах. После взаимных ракетных ударов стороны договорились о прекращении огня.

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