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Первая женщина-президент Танзании раскритиковала футболисток за маленькую грудь

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Global Look Press

Президенту Танзании, первой женщине на этом посту, Самие Сулуху не понравились стройные фигуры танзанийских футболисток, о чем она заявила на приеме мужской молодежной футбольной сборной страны. Как сообщает «Би-би-си», президент назвала их «плоскогрудыми» (flat chests) и сочла непривлекательными для замужества.

«Если мы приведем их сюда и выстроим в ряд, вы можете подумать, что они мужчины, а не женщины», — сказала Сулуху.

Вместе с тем президент объяснила, что из-за маленькой груди большинство спортсменок так и не вышли замуж и семейная жизнь остается для них лишь мечтой. По словам президента, в целом, у спортсменов после завершения карьеры начинается тяжелая жизнь, и попросила чиновников заботиться о них после выхода на пенсию.

Самия Сулуху стала первой женщиной-президентом Танзании. Ее предшественник Джон Магуфули умер в марте 2021 года от коронавируса. Он запомнился тем, что ввел запрет на посещение школы беременным девочкам и молодым матерям.

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