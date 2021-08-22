Кандидата в премьер-министры Норвегии уличили во лжи об отношениях с Россией

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере за его слова о разрыве отношений с Россией, сообщает NRK News.

В частности, Стере заявил, будто бы сотрудничество между двумя странами практически сведено на нет.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел», — сказала глава норвежского внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, между Россией и Норвегией существует «даже больше контактов, чем у многих других стран». В последний раз Серейде и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречались в мае.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Польши в адрес Москвы и Минска в миграционных проблемах на границе страны.