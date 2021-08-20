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Байден подписал указ о санкциях против «Северного потока — 2»

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Anton Vaganov/Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против лиц, связанных с «некоторыми энергетическими проектами России», среди которых числится газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В документе говорится, что находящееся на территории Соединенных Штатов имущество таких лиц будет заблокировано: его нельзя будет передавать, продавать и экспортировать.

Согласно указу, принимать решение о введении санкций, связанных с «Северным потоком — 2», будут государственный секретарь или министр финансов.

Байден отметил, что инициатива направлена на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о скором завершении строительства «Северный поток — 2».

До этого США и ФРГ выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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