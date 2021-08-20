Путин высказался о борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин назвал борьбу с коррупцией «важной вещью». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава государства заявил, что российские власти «уделяет ей большое внимание, придают большое значение и будут делать все для искоренения коррупции».

По словам политика, с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. В таком случае борьба будет эффективной, подчеркнул он.

При этом, как отметил Путин, эта борьба не должна использоваться как инструмент политической борьбы.

«Мы прекрасно знаем, и вы это тоже знаете, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода», — сказал он.

На прошлой неделе Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Согласно документу, правительству России, в том числе поручено к 15 октября представить предложения о совершенствовании отчета чиновников о своих доходах и расходах.