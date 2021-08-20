Климкин рассказал, как Киев сможет «остановить» Россию

Только с помощью США Украина сможет «остановить Россию» и президента Владимира Путина, но проблемы с имиджем Вашингтона не способствуют этому, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех США необходим — только с ними можно остановить Россию и [президента Владимира] Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook,

Он отметил, что «задача была частично решена» относительно борьбы США с Аль-Каедой, а вот борьба за «новый Афганистан» пока проиграна.

По мнению Климкина, это схоже с ситуацией на Украине — Киев выиграл в «борьбе с Россией», но еще не стал частью Запада.

Дипломат считает, что поражение США в Афганистане вряд ли можно обратить в пользу Украине. По его мнению, Вашингтон не собирается «что-то давать» Киеву с целью улучшить свой имидж.

Ранее Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию.