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Байден допустил возвращение «Аль-Каиды*» в Афганистан в скором времени

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил о том, что террористическая группировка «Аль-Каида (организация запрещена в России)» при талибах (организация запрещена в России) вернется в Афганистан быстрее, чем через 18 месяцев, как ожидалось раньше.

При этом глава государства отметил, что для США значительно большая угроза исходит из других регионов.

«Аль-Каида», ИГ (организация запрещена в России) — они распространяют метастазы. Значительно большая угроза для США исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможности уничтожить ее издалека».

Ранее представитель «Талибана» Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят «Аль-Каиде» и другим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана.

Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен спланировал теракты 11 сентября с афганской земли, что спровоцировало вторжение войск США в 2001 году. С того времени бен Ладен являлся главной целью американской «войны против терроризма». 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента Барака Обамы в собственном убежище в Пакистане.

Накануне в Пентагоне заявили, что талибы с апреля по июнь текущего года продолжали предоставлять убежище «Аль-Каиде» на территории Афганистана.

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