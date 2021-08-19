Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Николь Кидман разрешили приехать в Гонконг без соблюдения обязательного... 13:44
ЕС начнет признавать COVID-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии 13:43
Безруков поддержал Меньшикова, уволившего актеров из Театра имени Ермоловой 13:42
В сети высмеяли мужчину за татуировку с веселым Зеленским 13:38
СМИ: тело пропавшей в Тюмени девочки могли подбросить 13:37
Легкоатлетка Сидорова отреагировала на отказ в визе США 13:31
Лавров заявил, что талибам* подконтрольна еще не вся территория Афганистана 13:24
Эксперты рассказали, влияет ли «Спутник V» на репродуктивное здоровье 13:16
Московский суд оштрафовал Google на 6 млн рублей 13:13
Эксперт объяснил, почему не стоит заниматься майнингом в обычной квартире 13:11

Зеленский: украинскую власть с радостью примут в Крыму

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть, потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь». Об этом глава государства заявил в ходе интервью газете «Украинская правда».

По словам Зеленского, с момента присоединения Крыма к России, полуостров превратился в милитаризованный регион, в котором постоянно наращивается вооружение, сокращается число коренных жителей и теряется природная привлекательность.

«Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — пояснил он.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.

В августе 2021 года Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма давно закрыт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Бывший командир Рижского ОМОНа: Ельцин должен был возглавить ГКЧП
Чеслав Млынник рассказал, как взял под контроль Латвийскую ССР во время Августовского путча
«Уже в холодильнике»: «Спутник V» готов для борьбы с «дельтой»
Центр им. Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта»
«Он уже пересек Ла-Манш»: чего еще ждать от богомола
Эксперт рассказал, когда богомолы дойдут до Петербурга
Боррель: Россия и Китай не должны взять контроль над ситуацией в Афганистане
В Тюмени нашли тело пропавшей в июне восьмилетней девочки
«Единая Россия» предложила запретить въезд в страну русофобам и оскорбляющим ветеранов
Военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью
Новости и материалы
Николь Кидман разрешили приехать в Гонконг без соблюдения обязательного карантина
ЕС начнет признавать COVID-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии
Безруков поддержал Меньшикова, уволившего актеров из Театра имени Ермоловой
В сети высмеяли мужчину за татуировку с веселым Зеленским
СМИ: тело пропавшей в Тюмени девочки могли подбросить
Легкоатлетка Сидорова отреагировала на отказ в визе США
Лавров заявил, что талибам* подконтрольна еще не вся территория Афганистана
Эксперты рассказали, влияет ли «Спутник V» на репродуктивное здоровье
Московский суд оштрафовал Google на 6 млн рублей
Эксперт объяснил, почему не стоит заниматься майнингом в обычной квартире
Трех программистов Netflix обвинили в «сливах» ценой в $3,1 млн
РФС оштрафовал Семака и Слуцкого по итогам четвертого тура РПЛ
Ученые выяснили, что эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca со временем снижается
Эксперт: спутники Starlink Илона Маска стали самыми опасными на орбите
Боррель: США ежедневно тратили на Афганистан по $300 млн последние 20 лет
Бывший генсек ВФЛА заявил, что Ласицкене уже добилась главного результата в сезоне
В МИД «удивлены» словами Борреля о недопущении влияния Китая и России на Афганистан
Хованский в СИЗО рассчитывает на компенсацию
Все новости
«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей
«Да вы что?! Сюда нельзя!»
Как выглядит «дача Горбачева» 30 лет после путча ГКЧП
Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября
Защита от сглаза: почему талибы* подводят глаза
Эксперты объяснили внешний вид талибов*
Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить
СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
«Спланированная провокация»
МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального
«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»
Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»
Овощи увели инфляцию в минус
Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%
Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД
С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов
Китай поглощает авторитейл в России
За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок
«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»
Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане
«Белый лотос» и «Девять совсем незнакомых людей»: сериалы об элитном отдыхе, идущем не по плану
Рецензии на сериалы «Белый лотос» от HBO и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Путч ГКЧП: август, изменивший историю страны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях