Зеленский: украинскую власть с радостью примут в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть, потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь». Об этом глава государства заявил в ходе интервью газете «Украинская правда».

По словам Зеленского, с момента присоединения Крыма к России, полуостров превратился в милитаризованный регион, в котором постоянно наращивается вооружение, сокращается число коренных жителей и теряется природная привлекательность.

«Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — пояснил он.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.

В августе 2021 года Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма давно закрыт.