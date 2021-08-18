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Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по развитию событий в граничащей с Таджикистаном республике.

«Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе», — сообщает пресс-служба президента России.

Лидеры обеих стран договорились продолжать регулярные контакты по линии заинтересованных ведомств.

Помимо этого, президенты обсудили ход подготовки предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС, которые пройдут в Душанбе.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Боевики начали устанавливать свои порядки в стране. При этом местное население поделено: есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну.

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