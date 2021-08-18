Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу

Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу, так как они «не отвечают национальным интересам» страны. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале правительства.

Первым стало соглашение о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ, подписанное 15 мая 1992 года в Ташкенте. В 2019 году документ утратил силу, но его бывшие участники продолжали работу на основании новой конвенции.

В пояснительной записке к проекту указано, что соглашение «в современных условиях не отмечается национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяется».

Кабмин Украины также одобрил и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому проект указа о выходе страны из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

В июле Украина заявила о прекращении участия в соглашении СНГ «о межгосударственном совете по космосу», подписанном в 1992 году.