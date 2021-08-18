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В Крыму высмеяли приглашение России на «Крымскую платформу»

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил приглашение России на «Крымскую платформу», назвав этот жест цирком, сообщает РИА «Новости».

«То они приглашают Россию на свою «Крымскую платформу», то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — прокомментировал Молохов.

Ранее депутат Госдумы назвал условие для начала диалога с Украиной по Крыму.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не приглашал представителей России к участию в международном саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа. При этом украинский министр добавил, что в Киеве готовы к диалогу с Россией о Крыме.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

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