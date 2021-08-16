Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», - говорится в тексте указа.

Например, правительству России было поручено проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы муниципального образования с должность в органе самоуправления.

В документе отмечается, что Генпрокуратуре России до 15 июля 2024 года предстоит представить предложения по правовому регулированию вопросов, связанных с выявлением и пресечением коррупционных преступлений по отношению к цифровым финансовым активам и валютам.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу антикоррупционного подразделения Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало по делу о коррупции.