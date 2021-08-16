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В Новосибирске директора колледжа вызвали в СК из-за поста об Александре Невском

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Сергей Чернышов/Facebook

Директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергея Чернышова вызвали в региональное управление СК. Об этом сам Чернышов написал на своей странице в Facebook

Ранее директор колледжа публично высказался об инициативе городских властей переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Автор отметил, что выбор между Свердловым и Невским равносилен дилемме между «террористом и коллаборационистом».

«В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые. Долго размышлял, стоит ли об этом писать. Но видимо стоит - публичность еще никому не мешала, ну и другим явно будет интересна современная симптоматика. Так сказать, урок «Окружающий мир», только для взрослых», — написал он.

Чернышов добавил, что если не занимаешься политикой и не трогаешь тему ВОВ, то никому не интересен, однако, это оказалось не так — «налицо - охранительное стремление к всеядности и всеохватности».

Ранее власти Москвы отказались присваивать одной из улиц имя бывшего мэра Юрия Лужкова.

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