Талибы* заявят о создании Исламского эмирата Афганистана в ближайшее время

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) намерено объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана из президентского дворца в Кабуле. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя талибов.

Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла заявил, что Гани «оставил свой народ» и назвал его «бывшим главой государства». По словам Абдуллы, он ответит за этот поступок «перед Всевышним».

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

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