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В Раде объяснили, зачем Меркель посетит Украину

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Olivier Matthys/Pool via Reuters

Украинский депутат Андрей Николаенко утверждает, что в ходе визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель, кроме всего прочего, будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и киевским мэром Виталием Кличко. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко», — сказал Николаенко, ссылаясь на неназванные источники.

По его словам, это будет «неприятный сюрприз» для украинской стороны.

Парламентарий считает, что заинтересованность во внутриполитических делах Киева со стороны Меркель будет означать, что обостренные отношения между Зеленским и Кличко рассматриваются Западом как политическое преследование, а не как экономическое обстоятельство.

Как отметил Николаенко, обсуждение данной темы на встрече украинского лидера и канцлера ФРГ будет сигналом, что происходящее с Кличко необходимо прекратить.

20 августа Меркель приедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Деталей встречи пока нет, но в Кремле сообщили, что политики обсудят двусторонние отношения, международную и региональную повестку.

Через два дня канцлер посетит Киев, чтобы обсудить с Зеленским гарантии относительно продолжения газового транзита через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2».

Ранее Кличко заявил, что у него нет конфликта с Зеленским, но при этом у них периодически возникают обострения в отношениях. По информации СМИ, в офисе Зеленского хотят снять Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с постом мэра.

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