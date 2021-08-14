Дипломат дал «главный» совет Зеленскому перед визитом в США

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснить американскому президенту, почему Вашингтон нуждается в Киеве. Об этом сообщает »24 канал».

По мнению Чалого, Зеленскому необходимо подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе. В повестке дня также должны быть четко указаны вероятные направления деятельности совместно с президентом США Джо Байденом, конгрессом и страной в целом.

Чалый подчеркнул, что Зеленскому необходимо воспользоваться возможностью личной встречи с Байденом и произвести нужное впечатление.

Ранее сообщалось, что подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую. Он прибудет в Соединенные Штаты 28 августа. Первым пунктом, который посетит президент, станет Чикаго. Там глава государства вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, который празднуется 24 августа. 29 августа он вылетит в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что во время данной поездки между украинской и американской стороной будут достигнуты конкретные договоренности.