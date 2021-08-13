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Американский дипломат оценил деятельность Байдена в противостоянии России

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Reuters

Экс-посол Соединенных Штатов на Украине Уильям Тейлор рассказал, что администрация главы Белого дома Джо Байдена приняла ошибочные решения по проекту «Северный поток--2». Дипломат уверен, что Вашингтон мало уделил внимания российскому фактору в противовес отношениям с Германией, сообщает РИА «Новости».

До этого США и Германия обнародовали совместное заявление, где утверждалось, что для реализации российского газового проект надо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. При этом Берлин намерен добиваться введения санкций в отношении Москвы, если «Кремль начнет пользоваться энергетическим экспортом в качестве оружия».

«На мой взгляд, это решение должно было учитывать последствия российского рычага и способности России влиять на Украину и Европу благодаря «Северному потоку — 2», — рассказал Тейлор.

Он допустил, что в администрации 46-го президента США шли первоначально дебаты о роли влияния газопровода на американо-германские отношения.

«Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше — американо-немецкому», — добавил бывший посол США на Украине.

Тейлор, оценивая деятельность американской администрации, заключил, что подобный расчет стал неправильным.

В американской администрации вряд ли могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами, подчеркнул он.

Ранее республиканцы остановили работу Сената США из-за «Северного потока — 2».

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Отношения России и США
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