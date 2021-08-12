Депутат Рады призвал Киев «понять» предупреждения Путина

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неверной реакции на «предупреждения» президента России Владимира Путина. Об этом парламентарий написал в Facebook.

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток — 2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки»,— считает Кузьмин.

Он также напомнил про иск к Украине в ЕСПЧ, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — всего, по мнению Кузьмина, российский лидер дал десять «предупреждений».

«А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают чем все это может закончиться?», — написал депутат.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на незаконные действия властей страны, в рамках которой политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела.