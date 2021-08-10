В МИД РФ не стали комментировать призыв Киева разместить ПВО США на Украине

Министерство иностранных дел РФ отказалось комментировать призыв Киева разместить на территории Украины американские средства противоракетной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.

«В традиции МИД комментировать серьезные вещи», — сказал замглавы российского дипведомства Александр Грушко.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства прозвучал на фоне заявления вице-премьера украинского правительства Алексея Резника, который предложил разместить на своей территории средства ПВО США. По его словам, киевские власти обеспокоены тем, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в Крыму. Вице-премьер отметил, что российское государство «де-факто оккупировало Азовское море и тотально изменила баланс в Черном».

Ранее сообщалось, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине на $100 млн. В дальнейшем в Вашингтоне опровергли эти сведения и назвали их абсурдными.