На Украине заявили о страхе Зеленского перед Путиным

Украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль считает, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх перед главой России Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Зеленский не проводит встречи с президентом РФ, потому что он «трусоватый» и боится российского коллеги.

«У него какая-то фобия перед Путиным», — заявил Москаль.

Генерал уверен, что Зеленский вряд ли решится на встречу с российским политиком в Москве и даже в других местах, например, в Ватикане или Вене.

«Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», — заключил Москаль.

Ранее Путин усомнился в целесообразности встречи с Зеленским, заявив, что ему не о чем разговаривать с украинским лидером после того, как тот «отдал свою страну под полное внешнее управление».

При этом российский президент подчеркнул, что не отказывается от встречи, но «надо только понять, о чем говорить».