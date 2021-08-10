Премьер-министра Перу заподозрили в отмывании денег

Глава правительства Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает местная газета El Comercio.

Издание опубликовало распоряжение прокуратуры, в котором указаны 17 новых подозреваемых в незаконном финансировании избирательной кампании партии «Свободное Перу», от которой баллотировался избранный в июле 2021 года президент страны Педро Кастильо.

Помимо премьер-министра список фигурантов пополнился председателем «Свободного Перу» Владимиром Серроном, его братом и пресс-секретарем партии Вальдемаром, руководителями политического объединения и им самим как юридическим лицом.

По версии следствия, «Свободное Перу» использовалось для легализации активов, полученных незаконным путем. Председатель правительства был одним из организаторов преступлений — «координировал их и участвовал в их совершении».

Ранее верховный суд Бразилии поддержал отмену обвинительных приговоров экс-президенту Луле да Силве, которого подозревали в коррупции и отмывании денег.