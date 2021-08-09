Президент Белоруссии отреагировал на новые санкции Великобритании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новые санкции, введенные против страны Британией. Об этом глава государства заявил во время «Большого разговора», сообщает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, британские власти являются «прихвостнями американцев».

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании», — ответил президент.

Также Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия «тысячи лет не знала Великобритании и знать не хочет».

Ранее сообщалось, что Британия вводит новые санкции против Белоруссии. Ограничения дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии. Поводом для мер стало задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена 9 августа объявит об очередных рестрикциях на фоне «продолжающихся репрессий со стороны режима Александра Лукашенко».