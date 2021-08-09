Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лукашенко рассказал, что его внучка сдала экзамены в МГУ 15:31
Батыршина: Познер и спорт — несовместимые вещи 15:29
Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров, пока не пройдена точка... 15:27
Ученые предупредили о необратимых климатических изменения 15:26
Биологи месяц щекотали крыс ради науки 15:26
Мужчина с ножом ворвался в детсад в Петербурге 15:15
ФМБА: в России нет дефицита донорской крови 15:13
Журова удивлена высказыванию Познера о заслуженном наказании России за допинг 15:12
Украинская судья раскритиковала Винер-Усманову за слова о позорном судействе... 15:04
Лукашенко заявил, что 15-20 человек достойны возглавить Белоруссию 14:56

Президент Белоруссии отреагировал на новые санкции Великобритании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новые санкции, введенные против страны Британией. Об этом глава государства заявил во время «Большого разговора», сообщает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, британские власти являются «прихвостнями американцев».

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании», — ответил президент.

Также Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия «тысячи лет не знала Великобритании и знать не хочет».

Ранее сообщалось, что Британия вводит новые санкции против Белоруссии. Ограничения дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии. Поводом для мер стало задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена 9 августа объявит об очередных рестрикциях на фоне «продолжающихся репрессий со стороны режима Александра Лукашенко».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«За мной не заржавеет»: Белоруссия готова признать Крым, но при одном условии
Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России
«Могли выиграть больше золота»: эксперты подвели итоги Игр в Токио
Сборная России заняла третье место по общему числу медалей ОИ-2020
Непривитых не допустят: как начнется новый учебный год для студентов
Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению непривитых студентов
Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике
Суд отменил регистрацию Льва Шлосберга на выборы в Госдуму
Греция запросила у России второй Бе-200 для тушения лесных пожаров
В Госдуме призывают запретить въезд в Россию за нападения на русскоговорящих
Новости и материалы
Лукашенко рассказал, что его внучка сдала экзамены в МГУ
Батыршина: Познер и спорт — несовместимые вещи
Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров, пока не пройдена точка невозврата
Ученые предупредили о необратимых климатических изменения
Биологи месяц щекотали крыс ради науки
Мужчина с ножом ворвался в детсад в Петербурге
ФМБА: в России нет дефицита донорской крови
Журова удивлена высказыванию Познера о заслуженном наказании России за допинг
Украинская судья раскритиковала Винер-Усманову за слова о позорном судействе на Играх
Лукашенко заявил, что 15-20 человек достойны возглавить Белоруссию
Стендапера Мирзализаде приговорили к 10 суткам ареста
Губерниев заявил, что Познер не знает, за какую команду ему болеть
Лукашенко пообещал, что «очень скоро» покинет президентский пост
Найденный с переломами актер «Штрафбата» умер в реанимации
Двухлетняя девочка могла быть за рулем машины, задавившей младенца в Воронеже
Лондонская индустрия электронной музыки подключилась к борьбе с COVID-19
«Я очень слабая»: МакSим впервые после комы вышла на связь
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Все новости
Приезжать за пять часов до вылета: Россия открыла авиасообщение с курортами Египта
Россия возобновила авиасообщение с курортами Египта, Доминиканой, Бахрейном и Молдавией
Биологи научились ловить ДНК животных прямо из воздуха
Ученые нашли в атмосфере ДНК тигров, рыб и лемуров
«Дело не в исполнении»: украинская судья объяснила оценки Авериной на Играх
Судья из Украины объяснила поражение российской гимнастки на Олимпиаде
Выход МакSим из комы, бунт в Театре Ермоловой, выдвижение Дайнеко в Госдуму
Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю
Правительство готовит программу перехода на российское программное обеспечение
Госслужащих и учителей решили перевести на отечественные мессенджеры
«Остались считанные недели»: посол РФ в ФРГ рассказал о строительстве «Северного потока — 2»
Российский посол в Германии сообщил о скором завершении строительства экспортного газопровода
Операция «Деметриус»: как британская армия разожгла конфликт в Северной Ирландии
50 лет назад Лондон провел кровавые зачистки в Северной Ирландии
Не больше 30 тысяч: как россияне экономят на похоронах
В России стали меньше тратить на ритуальные услуги
«Такое отношение недопустимо»: в России разберутся с судейством в Токио
Милонов заявил о «продажности» судейства на Олимпийских играх
«Они болеют принципиально легче»: стоит ли проводить массовую вакцинацию детей
Глава «Вектора» рассказал о детской вакцинации и активности штамма «дельта»
До чего довел Brexit: в Британии опустели полки супермаркетов
Кабмин Великобритании привлечет армию к борьбе с продовольственным кризисом
Депутата-коммуниста обвинили в убийстве инвалида
В Башкирии обнаружили пьяного депутата горсовета рядом с трупом
Рабочая бытовка: как выглядит дом Илона Маска в Техасе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях