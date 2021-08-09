Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции назвал самым сложным вопрос о своем преемнике. На соответствующий вопрос журналистов он ответил на пресс-конференции «Большой разговор», посвященной годовщине президентских выборов.

«Самый сложный вопрос. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат (президент РФ — прим.) Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так», — сказал глава государства.

При это он отметил, что пока не определился с тем, какую займет позицию.

«Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», — добавил Лукашенко.

В конце июня Лукашенко в ходе открытия республиканского бала выпускников обратился к своему будущему преемнику.

«Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете, не будете — надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо», — сказал он.

До этого глава государства в ходе встречи с работниками предприятия «Молочный мир» в Гродно назвал двух достойных, по его мнению, кандидатов на пост президента страны – это бывший министр внутренних дел республики Юрий Караев и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.