Лукашенко рассказал, может ли Белоруссия войти в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас нет необходимости входить в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящий момент развитие экономической интеграции не обсуждается.

«Мы — суверенное и независимое государство. Наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. Когда я слышу эти намеки (о вхождении) в состав России, я всегда думаю головой Путина: что, еще одна головная боль нужна России? Нет», — заявил Лукашенко

По словам главы государства, президент России Владимир Путин понимает данную ситуацию.

Также Лукашенко считает, что для интеграции в экономике, не надо объединять государства.

Президент обратил внимание, что Россия и Белоруссия «живут как единая страна», оставаясь двумя независимыми государствами.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия сохранила экономику, отказавшись от локдауна.