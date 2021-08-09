Онищенко оценил здоровье Джо Байдена

Геннадий Онищенко, депутат Государственной думы, врач-эпидемиолог и бывший главный государственный санитарный врач России оценил состояние здоровья президента Соединенных Штатов, сообщает ФАН.

Онищенко считает, что проблемы с речью, оговорки и путаницы Джо Байдена связаны со склерозом сосудов в головном мозге американского президента.

«Байдену 78 лет и у него, скорее всего, уже склерозированные сосуды. Это не говорит о каком-то заболевании, это говорит о возрасте. Потеря памяти, забывчивость, заговаривание — это все следствие», — заявил Онищенко.

Он напомнил, что большинство американских конгрессменов являются людьми пожилыми — старше 70 лет. Кроме того, сравнивая работоспособность Байдена с президентом России Владимиром Путиным, Онищенко заявил, что у американского президента «не такая сильная генетика».

Ранее президент США Джо Байден во время выступления перепутал двух экс-президентов — своего соратника по Демократической партии Барака Обаму и бывшего противника на выборах-2020 Дональда Трампа.