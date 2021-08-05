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Американист рассказал о последствиях назначения сына Бжезинского послом США в Польше

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Krzysztof Kaniewski/Global Look Press

Назначением Марка Бжезинского на пост посла США в Польше Вашингтон показал Москве, в каком ключе будет продолжена политика в отношении России, сказал «Газете.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Это четкое послание, что политика русофобии будет продолжена. Фактор русофобии — консолидирующий, а это очередной показатель того, как в дальнейшем будут развиваться отношения», — подчеркнул он.

Как полагает эксперт, Польша теперь будет форпостом НАТО в противостоянии с Россией и станет острием русофобской силы, направленной против нее.

В четверг, 5 августа Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден представил кандидатуру Марка Бжезинского на пост американского посла в Польше.

В июле Бжезинский говорил, что США необходимо ужесточить подход к России, чтобы заставить ее изменить внешнюю политику. По его словам, предпринятые меры — экономические санкции, отправка военных в Европу и недолгая дипломатическая изоляция — лишь придали храбрости президенту России Владимиру Путину.

Марк Бжезинский — сын известного на весь мир американского политолога и госслужащего польского происхождения Збигнева Бжезинского. Он был известен своим враждебным отношением к СССР и считался одним из идеологов политики «холодной войны». Бжезинский-старший скончался в мае 2017 года.

Подробнее о том, что это назначение значит для российско-американских и российско-польских отношений — читайте в материале «Газеты.Ru».

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