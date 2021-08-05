«Прямо сейчас ко мне»: Путин вызвал министра транспорта в Кремль немедленно

Президент России Владимир Путин во время заседания с членами правительства позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль для обсуждения неотложных вопросов.

Савельев во время совещания попросил у президента поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, которые позволят перевести в цифру 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что позволит ускорить скорость движения товаров.

Руководитель Минтранса рассказал и о других планах по цифровизации.

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами... Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», — сказал Путин.

Ранее Савельев во время Петербургского экономического форума сообщил, что Министерство транспорта России планирует к 2024 году внедрить биометрическую систему идентификации людей.

По словам Савельева, в ближайшем будущем россияне смогут проходить по биометрическим данным в автобусах, в самолетах, а также в железнодорожном транспорте.