Умер экс-премьер Украины Евгений Марчук

В Киеве умер бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности страны Евгений Марчук. Об этом сообщила его жена, журналист Лариса Ившина на своей странице в Facebook.

«Черный день… умер ЕК (Евгений Кириллович — прим.)… остановилось сердце», — написала женщина.

Евгений Марчук родился в 1941 году в Кировоградской области Украины. В 1995–1996 годах встал во главе украинского правительства. Марчук был первым главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994 года, в 2003 году стал министром обороны, в 2004 году покинул этот пост. С 21 ноября 2018 года по 19 мая 2019 года представлял Украину в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.