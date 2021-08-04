Несколько стран Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Группа западных стран, включая США, Великобританию и Францию, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Заявление было распространено в Совете Безопасности ООН.

Его подписали шесть стран-членов СБ ООН — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая вскоре должна занять место в совете. Группа стран осудила Россию за якобы «незаконное военное присутствие» в республиках.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в документе.

Отмечается, что авторы заявления обеспокоены тем, что за последние несколько лет «ни одному международному механизму мониторинга прав человека не был предоставлен неограниченный доступ в регионы Абхазии и Южной Осетии».

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В ночь на 8 августа грузинские войска обстреляли частично признанное государство. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

Вслед за этим 26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении жителями республики российского гражданства.