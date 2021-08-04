Чижов заявил, что саммит Россия — Евросоюз возможен, но Москва не будет его инициатором

Переговоры между Россией и Европейским союзом могут состоятся, но Москва не будет их инициатором. Об это в интервью iz.ru заявил российский постпред в ЕС Владимир Чижов.

«Как я уже не раз говорил на разных этапах наших отношений с Евросоюзом: когда они соберут достаточно политической воли, чтобы изменить свою нынешнюю позицию, то будут знать, где нас найти», — сказал Чижов.

Он предположил, что инициатива Германии и Франции, заявивших в конце июня 2021 года о намерении провести саммит Россия — Евросоюз, сохранится. Кроме того, по его словам, целый ряд европейских стран поддерживают Германию и Францию в этом вопросе.

На саммите ЕС, проходившем 24 и 25 июня, немецкий канцлер Ангела Меркель предложила рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на встречу с европейскими лидерами. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.