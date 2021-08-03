Лидера «Яблока» в Пскове сняли с выборов в областное собрание

Региональная избирательная комиссия решила снять с выборов в областное собрание депутатов лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Telegram-канале.

Этот политик также возглавляет региональную группу федерального списка партии, которая объединяет Псковскую и Тверскую области.

В пресс-службе партии также заявили, что кандидатура члена регионального совета отделения «Яблока» Николая Кузьмина тоже была снята с выборов. Депутат Псковской городской думы Дмитрий Пермяков («Яблоко») отметил, что избирком объяснил данное решение связью Шлосберга с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В избирательной комиссии Псковской области подтвердили, что двух политиков исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва, сообщает РБК.

Как рассказал изданию Шлосберг, ранее его зарегистрировали кандидатом по 207-му Ховринскому одномандатному округу и вручили удостоверение кандидата. По его словам, в Пскове совершена некая юридическая провокация, с которой предстоит разбираться.

«Безусловно, это решение будет обжаловано», — сказал кандидат в депутаты.

Он также указал, что сам не видел решения избирательной комиссии.

«Что бы там ни было написано, это заведомо незаконно», — добавил Шлосберг.

Ранее стало известно, что заявление на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября текущего года, уже подали 150 тысяч москвичей.