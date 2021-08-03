Путин обсудил с президентом Боливии сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой, в ходе которых лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, указано в сообщении на сайте президента России.

«Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V». С обеих сторон выражено удовлетворение поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную», — указано в сообщении.

Ранее в апреле 2021 года Путин и президент Боливии обсудили поставки «Спутника V» в эту страну.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».