Киев считает, что разрыв связей Украины и России продолжится

Разрыв связей между Россией и Украиной продолжится, несмотря на позицию российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте украинского дипломатического ведомства.

По его словам, миллионы молодых жителей Украины никогда не жили в СССР, и идея «общего советского прошлого» не имеет для них никакой ценности. Кроме того, эта мысль теряет популярного среди старших поколений, считает дипломат.

«Для них Украина никогда не получала независимость, она всегда была независимой <…> В Украине и в других местах дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится вне зависимости от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение. Поэтому США и их западные партнеры разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающая особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков», — написал Кулеба.

Он отмечает, что Запад сможет нарастить влияние в странах, «которые Москва традиционно удерживала под контролем» — Армении и Азербайджане. По словам главы МИД Украины, при «правильном подходе» отношения с ними смогут в долгосрочной перспективе укрепить доверие между Западом и Турцией, которая является важным союзником в НАТО.

Ранее Кулеба пригрозил России «камнями с неба». По его словам, Киев дождется момента, чтобы «вернуть» Крым.