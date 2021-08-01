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СМИ: власти Чикаго задолжали Трампу налог в $1 млн

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Eduardo Munoz/Reuters

Апелляционный совет по налогу на имущество штата Иллинойс постановил, что власти Чикаго должны возместить бывшему президенту США Дональду Трампу $1 млн за небоскреб, построенный экс-главой Соединенных Штатов в 2011 году. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

По мнению суда, Контрольный совет округа Кук штата Иллинойс переоценил стоимость гостиничных номеров и торговых площадей в здании, в результате чего Трамп заплатил более высокий налог.

Однако прокурор штата округа Кук подал иск в Апелляционный суд Иллинойса, пытаясь заблокировать возврат налога, который еще не был оформлен. Если Трамп получит возврат, деньги будут выплачиваться из налогов на имущество, причитающихся городу Чикаго и восьми государственным учреждениям, включая государственные школы Чикаго, которые могут потерять самую большую часть денег — около $540 000.

Ранее сообщалось, что Большое жюри в Нью-Йорке выдвинуло обвинения против компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга из-за предполагаемых махинаций с налогами.

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