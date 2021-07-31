Порошенко ответил на статью Путина о единстве украинцев и русских

Бывший президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко опубликовал ответ на статью главы России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Его слова приводятся в польском издании Gazeta Wyborcza.

Порошенко заявил, что украинская нация сформировалась давно и не имеет проблем с собственной идентичностью.

«И нам по барабану, что об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — говорится в публикации.

Политик также перечислил отличительные черты русских и украинцев. По его словам, у народа Украины есть собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, политическая культура и «чувство причастности к европейской цивилизации».

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Владимир Зеленский ответил на статью Путина.

12 июля глава России написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.