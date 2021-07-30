Ветеран американской разведки заявила, что США превращаются в Советский Союз

Бывшая американская разведчица Ребекка Коффлер заявила в эфире телеканала Fоx News, что США превращаются в СССР.

«Я родилась и выросла в тоталитарном государстве (СССР — прим. ред.) и знаю не понаслышке, как правительство шпионит за обычными гражданами. Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет», — сказала Коффлер.

Она отметила, что в США появилось «правильное» мнение, которое совпадает в позицией правящего класса, и пожаловалась, что людей с иными взглядами, увольняют с работы и блокируют в социальных сетях.

По ее словам, в стране все чаще обещают построить социализм, что может обернуться для простых американцев пустыми полками магазинов.

«Помните дефицит элементарных вещей в начале пандемии — масок, дезинфекции для рук, бумажных салфеток? Помните, как тяжело было их достать? А теперь представьте себе Америку будущего, где туалетная бумага достается элитам», — предостерегла экс-разведчица.

Это и масштабная слежка спецслужб за гражданами говорят о приближении новой эры тотального контроля в США, резюмировала она.

Ранее ведущий Fox News Такер Карсон рассказал в эфире своего шоу, что американское Агентство национальной безопасности просмотрело письма, в которых он пытается договориться об интервью с президентом России Владимиром Путиным.